Gömeç’te Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri Gerçekleşti

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, Gömeç Müftülüğü tarafından düzenlenen Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine ilgi yoğun oldu.Gömeç Park Düğün Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte; Gömeç Kaymakam Vekili Mübarek Agitoğlu, Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan, Garnizon Komutanı Özcan Akdemir, İlçe Emniyet Amiri Fikret Bakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.Gömeç Müftüsü Bekir Ercan, bu yıl; Peygamberimiz Hazreti Muhammet Mustafa (SAV) efendimizin kutlu doğumunun 1444. üncü yıldönümü olduğunun altını çizerek, Kutlu Doğum ile ilgili anlamlı bir açılış konuşması yaptı.Gömeç İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden oluşan koro çeşitli ilahileri katılımcılara seslendirdi.Etkinliğe katılan 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Ocaktan ile İzmir-Karşıyaka İlçe Müftüsü Cahit Erhan söyleşide bulundu.Konuşmacılar, Kutlu Doğum Haftası’nın bu yılki teması olan ‘Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı’ adını taşıyan söyleşide, Dünya’da yaşayan bütün insanlığın; barış, sevgi ve saygı içerisinde birbirlerine hoşgörülü olmak suretiyle, birbirlerinin eksikliklerini değil, mükemmelliklerini anlayarak gönülden sevgi ile birbirlerine bağlı olmalarına ait mesajlar verdi.