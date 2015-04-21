Fırtına Ve Kış Ayının Zararları Tamir Ediliyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kış aylarında yaşanan şiddetli lodos fırtınaları nedeniyle zarar gören sahil şeridi ve alt yapısının onarılmasına hızla devam ediliyor.Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Altınoluk Mahallesi Yağcılar mevkiinde fırtınanın tahrip ettiği sahil yürüyüş bandı beton perdeleme çalışması başladı. Belediye Başkanı Kamil Saka’nın geçtiğimiz günlerde yerinde incelediği çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılacak.