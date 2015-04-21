Edremit’te Kutlu Doğum Kutlandı

BALIKESİR (İHA)Kutlu Doğum Haftası nedeniyle Edremit İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Edremit Şubesi tarafından Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde etkinlik düzenlendi.Edremit İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Edremit Şubesi tarafından Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında “Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı” temalı program düzenlendi. Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Bayramyeri Camii Müezzini Emin Gönül tarafından Kur’an-ı Kerim okudu. Açılış konuşmasını yapan Edremit İlçe Müftüsü Kemal Karadeniz “Üç ayların başlangıcı ve Hz. Peygamberin doğumunun denk gelmesi bizler için çok önemli böyle güzel bir akşamda siz değerli misafirlerimizle olmanın memnuniyetini yaşıyorum, bu sebeple tüm Edremit halkının kandilini kutluyorum ve hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi. Program dahilinde yapılan sinevizyon gösteriminin ardından, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saffet Köse’nin yer aldığı konferansta birlik ve beraberliğe vurgu yapıldı. Konferansta konuşan Prof. Dr. Saffet Köse, “Bizlerin ilk önce kendi aramızda birbirimizle olan sorunlarımızı çözmemiz gerekiyor. Sorunları çözmeye ilk önce kendi ailenizden kendi çevrenizden başlayın. Özür dilemeyi kendinize görev edinin. Herkes kendi zafiyetlerini bildiği sürece insanlar birbirine iyi davranmayı öğrenecektir” dedi. Konferanstan sonra yapılan kırk hadis ezberleme ve kompozisyon yarışmasının ödülleri sahiplerine verildi. Kırk hadis yarışmasında dereceye giren Edremit Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğrencileri olan birinci Mustafa Çakır, ikinci Fatma Karataş ve üçüncü Burak Uzun’a ödüllerini Edremit Mal Müdürü Cevahir Avşar, dördüncü Hasibe Saral ve Beşinci Furkan Karaca’ya ödüllerini Gömeç İlçe Müftüsü Bekir Ercan, altıncı Adile Dilek ve yedinci Ahmet Hakan Çelebi’ye ödüllerini Havran İlçe Müftüsü Ahmet Alınmaz verdi. Kompozisyon yarışmasında dereceye giren birinci Edremit Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Yasir Söbüoğlu, ikinci 75. Yıl Ortaokulu’ndan Feriha Şevval Özbudak, üçüncü Göbelezoğlu Ortaokulu’ndan Elif Duran ve dördüncü Körfez Anadolu Lisesi’nden Ceyda Çakmak’a ödüllerini Edremit Belediye Başkan Vekili Hüseyin Uzun verdi. Türk Tasavvuf Musikisi Korosu’nun konseriyle gece son buldu. Etkinliğe Edremit Belediye Başkan Vekili Hüseyin Uzun, Edremit İlçe Müftüsü Kemal Karadeniz, Ayvalık İlçe Müftüsü Memet Emin Karataş, Burhaniye İlçe Müftüsü Oğuz Metin, Gömeç İlçe Müftüsü Bekir Ercan, Havran İlçe Müftüsü Ahmet Alınmaz, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.