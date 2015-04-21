Dursunbey Ybo Bocce Türkiye 7.si Oldu

Mersin’de gerçekleşen Bocce Türkiye Şampiyonasında Dursunbey YBO öğrencileri çok başarılı oyunlar ortaya çıkardı ve Türkiye 7.si oldu.17-18-19 Nisan 2015 tarihlerinde Mersin ilinde yapılan , Türkiye’nin en iyi 16 takımının katıldığı Bocce Türkiye Şampiyonasında Dursunbey YBO öğrencileri çok başarılı oyunlar ortaya çıkardı. Yapılan mücadeleler sonucunda Mersin, Ankara, Bursa, Samsun ve Bolu İllerini yenen Dursunbey YBO Türkiye 7. si oldu.İki yıl üst üste Türkiye şampiyonasına katılma başarısı gösteren öğrenciler; Önümüzdeki yıl için daha çok çalışacaklarını ve ilk üçe gireceklerinin sözünü verdiler. Takım olarak iyi işler başardıklarını söyleyen Okul Beden Eğitimi öğretmeni Ferit Uslu, “Şans faktörü yanımızda olsaydı , şu an karşınızda Türkiye Şampiyonu olarak çıkardık. Bu takımın öğrencileri şu anda 6.sınıf öğrencilerinden oluşuyor. Önümüzde var olan iki yıl çalışmaların dozunu ve teknik-taktik kapasitesini arttırıp çok iyi işler başaracağımıza inanıyorum. Bu süreçte her daim yanımızda olan, başarı dileklerini ileten herkese teşekkür ederiz” dedi.