Burhaniye’de Peygamber (Sav) Sevdalıları Salonları Doldurdu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Müftülüğün düzenlediği Kutlu Doğum Haftası’nda büyük coşku yaşandı. Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Prof.Dr.Saffet Köse’yi dinlemek için gelenleri bin kişilik salon almadı.Burhaniye de Kutlu Doğum Haftası Kutlamaları devam ederken, Müftülüğün Ahmet Akın Kültür Merkezi’nde düzenlediği Kutlu Doğum Haftası kutlaması da büyük ilgi gördü. Salonun girişinde vatandaşlar gülerler karşılanırken, katılımcılara Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı ilmihal kitabı hediye edildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Kocacami İmamı Ramazan Aşık Kuran okudu. Kürsüye gelen Müftü Oğuz Metin de, katımcılara teşekkür etti. Müftü Oğuz Metin, ilçe pazarının olduğu bir günde düzenlenen etkinliğin ilgi gördüğünü anlattı ve kendilerine destek olanlara teşekkür etti. Daha sonra kürsüye Gelen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saffet Köse, Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı konulu bir konuşma yaptı. Peygamber (SAV) sevgisinin kendilerini bir araya getirdiğini anlatan Prof. Dr. Saffet Köse, “ Peygamber (SAV) sevgisi bizi bir araya getirdi. İnşallah, Allah bizi öbür dünyada da böyle buluştursun. Biz, Peygamber (SAV) efendimizi mahcup etmeyelim. Onun için, onun gibi yaşamaya gayret edelim. Diyanet İşleri başkanlığının yaptığı bir araştırmaya göre ülkemizin yüzde 99. ‘u Müslümandır. . Böyle olan bir ülkede bu hareketler bize yakışmıyor. Birlikte yaşamak istiyorsak, nezaketi ve zerafeti elden bırakmayalım. Sevgi karşılıksız olmaz.Haklar üzerine ilişki kurarsak çatışırız. Birlikte yamamayı destekleyen hal ve davranışlar vardır. Bir inan hata yaptıysa özür dilemeyi bilmeli. Biz melek değiliz. Onun için mutlaka hatamız olacaktır. Kul hakkı duyarlılığı içinde hareket etmeliyiz. Hatalarımızı onaralım. Hediyeleşelim. Hediye kalpleri yumuşatır. İyilik varsa takdir edelim.Toplumumuz çok gergin.Dünya hayatı geçici. Ancak. Ahi ret yurdu kalıcıdır. Yaptığımız her hareketin bir karşılığı vardır.Günümüzde madde mana dengesini bozduk. İnsanlarda hırs var. Birlikte yaşamak istiyorsak insan olduğumuzu unutmayalım. Nezaret ve zerafeti elden bırakmayalım. Günümüzdeki evlenmelerin azaldığını ve boşanmaların arttığını görüyoruz. Hiç kimseyi hor görmeyelim. İnsanlara hakir görmek bize günah olarak yeter. Can taşıyan her şeye değer vermeli. Üstünlük, insani değerlerde ve ahlaki değerlerdedir. İnsanlara ön yargıdan uzak yaklaşalım Allah, nasıl davranmamızı istiyorsa öyle davranalım. Affetmeyi ve özür dilemeyi bilelim. İnsan ilişkileri çok önemli. Allah, hepinizden razı olsun. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim” dedi. Konferansın sonunda Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin sunumları büyük ilgi gördü. Belediyle başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç, Prof. Dr. Saffet Köse’ye teşekkür etti. Konferansı, Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Akkkılınç’ın yanı sıra, Çevre ilçelerin müftüleri. AKP İlçe başkanı Onur Bedir, MHP İlçe başkanı Hüseyin İnceefe, bazı meclis üyeleri ve vatandaşlar izledi.