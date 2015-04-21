Başkan Saka, Kardeş Kentimiz Moğolistan’ın Erdenet Belediye Başkanı Ishvaanjil İle Bir Araya Geldi

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, ilçenin kardeş şehri Edrenet Belediye Başkanı Baasanjav Ishvaanjil ile Ankara’da bir araya geldi.Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Moğolistan Belediyeleri Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Programı kapsamında Ankara’da düzenlenen toplantıya katıldı. Edremit’in Kardeş kenti olan Moğolistan’ın Erdenet Belediye Başkanı Baasanjav Ishvaanjil ve Belediye Meclis Başkanı Jargalsaikhan Namnan ile görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Saka, iki kardeş kentin kültürel ve ekonomik olarak da birbirlerine katkı sağlaması adına bundan sonraki süreçte daha kapsamlı çalışmaları hayata geçireceklerini belirtti.