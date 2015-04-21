Başkan Gençer Yol Çalışmalarını Denetliyor

Ayvalık Belediyesi başlattığı yol hamlesini Sarımsaklı’da sürdürüyor. Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı sokaklarında başlatılan kilit parke taş döşeme işini yerinde inceleyen Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, işçilerin çalışmalarını denetledikten sonra unlarla birlikte taş döşedi.Belediyenin tüm imkanlarını yol yapımı için seferber ettiklerini bildiren başkan Gençer, yaz sezonu öncesinde yol çalışmalarının büyük bir bölümünü tamamlamayı planladıklarını söyledi.Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce sürdürülen yol yapım çalışmalarında bir yandan yeni kilit parke taş yollar yapılırken, bir yandan da mevcut bozuk yolların onarımı gerçekleştiriliyor.Sırasıyla plan dahilinde yol yapımının kentin değişik bölgelerinde de gerçekleştirileceği ve Ayvalık’ta bozuk yol kalmayacağı belirtildi.