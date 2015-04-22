Bandırma’da Şüpheli Ölüm

Bandırma İlçesindeki Deniz Kenarında Denize Düşen 30 Yaşındaki Gökhan Tamgaç Hayatını Kaybetti.

Bandırma’da Şüpheli Ölüm
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Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki deniz kenarında denize düşen 30 yaşındaki Gökhan Tamgaç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Gökhan Tamgaç, C.T. (26) isimli arkadaşıyla limandaki iskelede oturup sohbet ediyordu. Saat 04.00 civarında, iddiaya göre alkol alan gençlerden Gökhan Tamgaç, denize düştü ve C.T.’de arkadaşını kurtarmak için denize atladı. C.T.’nin çabalarının yetersiz kaldığını gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine gelirken, Tamgaç’ın denizde öldüğü öğrenildi. Gökhan Tamgaç’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin öğrenilebilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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