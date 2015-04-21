Bandırma’da Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Balıkesir’in Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları aramalarda, 6 adet ruhsatsız silah ele geçirirken, 6 şüpheliyi de göz altına aldı.Edinilen bilgilere göre, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin asayişi ve genel huzuru için yaptıkları çalışmalar dikkat çekiyor. Son günlerde meydana gelen olaylarda aramalar gerçekleştiren polis ekipleri, ruhsatsız 4 Adet 7.65 milimetre çapında tabanca, 1 Adet 9 milimetre çapında tabanca, 1 Adet pompalı tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirirken, 6 şüpheli şahsa gerekli adli işlemler yaptı.