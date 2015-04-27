AVM Personeline Yangın Ve Deprem Eğitimi Verildi

Edremit’te bulunan bir AVM’de yangın, deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı.Balıkesir’in Edremit ilçesinde faaliyet gösteren özel bir alış veriş merkezi (AVM)’sinde Edremit İtfaiyesi ile ortaklaşa çalışan personele acil durumlarda tahliye, yangın anında hareket, yangına müdahale gidi konularda eğitim verildi. AVM personeli eğitimlerin sonunda yapılan çalışmaları uygulama imkanı da buldular. Yetkililer özellikle insanları kalabalık şekilde bulundukları yerlerde yangın ve deprem gibi acil durumlarda personelin tahliye ve olaya müdahalede önemine değinerek “Eğitimli personel her zaman bu tip acil durumlarda bir artı değerdir”dediler.