17. Edremit-zeytinli Uçurtma Şenliği Pazar Günü Yapılacak

Edremit Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan Uçurtma Şenliğinin 17.’si bu yıl 26 Nisan 2015 Pazar günü Zeytinli Mahallesi, Dalyan sahilinde gerçekleştirilecek. Gün boyu sürecek olan şenlikte çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılacak.Edremit Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Zeytinli Mahallesi’nde her yıl geleneksel olarak yapılan Uçurtma Şenliği’nin 17.’si 26 Nisan 2015 Pazar günü Dalyan Sahilinde gerçekleştirilecek. 13.00’de başlayacak olan Uçurtma Şenliği’nde katılımcı miniklere çeşitli hediyeler dağıtılacak. Ayrıca gün boyunca çeşitli oyunlar, animasyon gösterileri ve yarışmalar düzenlenerek çocuklara eğlenceli bir gün yaşatılacak. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Edremit’i kapatılan mahalle ve beldeleri ile birlikte bir bütün olarak gördüklerini belirterek, “Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Zeytinli Mahallemizde gerçekleştireceğimiz 17. Uçurtma Şenliğine tüm çocuklarımızı ve ailelerini bekliyoruz” dedi.