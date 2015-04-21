Rektör Doğru’dan 23 Nisan Çocuk Bayramı Mesajı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Doğru, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.Rektör Doğru, Türk milletinin kurtuluşuna zemin hazırlayan, demokrasinin kalbi ve milli iradenin temsil makamı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 95. yıldönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını ifade etti. Doğru, “Tüm yokluk ve zorluklara karşın bağımsızlık ve egemenliğin inanç ve azimle kazanılabileceğini tüm dünyaya gösteren 23 Nisan 1920 tarihi, milletimizin bağımsızlığa ulaşma yolunda kendi azmiyle başlattığı var olma mücadelesinin en önemli adımıdır. Barış ve kardeşlik gibi değerleri içinde barındıran 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlar, milletimizin geleceği olan çocuklarımıza mutlu ve umut dolu yarınlar dilerim” dedi.