Ovakışla’da "Kutlu Doğum" Coşkusu

Bitlis’in Ahlat İlçe Müftülüğü, Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Ovakışla beldesinde bir program düzenledi.Hava muhalefeti nedeniyle inşaat çalışması süren Vahdet Camii Taziye Evi’nde düzenlenen programa belde halkı büyük ilgi gösterdi. Ahlat Merkez Ulu Cami İmamı Orhan Toprak tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını Ahlat Müftü Vekili Seyithan Özdemir yaptı. Konuşmasına kutlu doğum programına katılan herkese teşekkür ederek başlayan Özdemir; “Değerli kardeşlerim söz konusu Allah ve Allah Resulünün sevgisi olunca, inşallah sizin imanınız ve gönlünüz ne rüzgar dinler, ne fırtına dinler ne de soğuk dinler. Biraz hava şartları elverişli değil, ama sabırla dinleyeceğiniz için şimdiden hepinize teşekkür ederim. Değerli kardeşlerim, gönül isterdi ki şu anda bu programda çok emeği olan, gerçekten bu programların başladığı günden bu yana büyük çabalar gösteren Sayın İlçe Müftümüz Orhan İmamoğlu hocamızda burada olsaydı. Fakat elde olmayan sebeplerden dolayı aramızda olamadı. Yalnız selam ve muhabbetlerini sizlere gönderdi. Elbette Peygamber Efendimizi (s.a.v.) anmak çok güzeldir. Zaten her Müslüman O’nu sürekli anmaktadır. Zorunlu olarak günde 5 vakit namazımızda anıyoruz. Elbette Peygamber Efendimizi (s.a.v.) anmaktan daha önemli olan değerli kardeşlerim O’nun getirdiği mesajları anlamak, anlamakla da yetinmeyip O’nun getirdiği mesajları hayatımızda tatbik etmektir. Allah azze ve celle bizleri Peygamber Efendimizi (s.a.v.) anan, hatırlayan, andığını anlayan, anladıklarını hayatında tatbik edenlerden eylesin” dedi.Daha sonra konferans programına konuşmacı olarak katılan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi M. Zahid Kuldaş, programa katılanların mübarek üç aylarını kutlayarak, kutlu doğum programının hayırlara vesile olmasını diledi. Kuldaş; “Peygamber Efendimizin (s.a.v.) Recep Ayı’nın ilk gecesinde yaptığı ilk dua; ‘Allah’ım Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl, bizi Ramazan’a ulaştır’ şeklindedir. Sayın İlçe Müftümüz Orhan İmamoğlu hocamıza ve yine ilçe vaizimiz Seyithan Özdemir hocamıza ve değerli imam arkadaşlarımıza bu fırsatı bize verdikleri için kendilerine ve siz değerli misafirlerimize de sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.Öğretim Görevlisi M.Zahid Kuldaş, daha sonra “Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı” konusunda konferans verdi. Yaklaşık bir buçuk saat süren programda ayrıca Kur’an kursu öğrencileri tarafından ilahiler ve hadisler ile Harabeşehir Cami İmamı Mehmet Yaradılmış tarafından da kasideler okundu.Programa katılanlara Ahlat Müftlüğü tarafından gül ve kitap dağıtıldı.