Kar Yağışı Hayvan Sahiplerini Vurdu

Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde etkili olan kar yağışı küçükbaş hayvan sahiplerini olumsuz etkiledi.Bahar ayı gelmesine rağmen ilçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yemleri azalan hayvan sahipleri zor anlar yaşadı. Kar yağışının kendilerini olumsuz etkilediğini ifade eden besiciler, hayvanları için verecek yemleri olmadığını söyledi. Besicilerden Erdal Uçak, aniden bastıran kar yağışından önce hayvanlarını gün boyu merada otlattıklarını ifade ederek, “Bahar ayı gelmesine rağmen yağan kar yağışı nedeniyle hayvanlarımızı artık dışarılarda otlatamıyoruz. Kış ayı için stokladığımız yem bitti. Besiciler olarak mağdur durumdayız. Nisan ayının sonlarına gelmemize rağmen beklenmedik şekilde yağan kar yağışı işlerimizi zorlaştırdı” dedi.