Bidfod İstanbul’da Fotoğraf Sergisi Açtı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde faaliyet gösteren Bir Dünya Fotoğraf Gezi Kültür ve Turizm Derneği (BİDFOD), İstanbul’da Ahlat konulu fotoğraf sergisi açtı.İstanbul’da bulunan bir alışveriş merkezinde sergilenen Ahlat fotoğrafları, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Konu hakkında açıklama yapan BİDFOD Başkanı Samet Adıyaman, serginin ilk günden oldukça yoğun bir katılımla devam ettiğine değinerek, "İstanbul’da bulunan Kale Outlet Center Alışveriş Merkezi’nde 18 Nisan 2015 tarihinde Ahlat konulu fotoğraf sergimizi açtık. Oldukça güzel geçen sergimiz, 22 Nisan 2015 tarihine kadar devam edecek. Fotoğraf sergimizi gezen ziyaretçilere ilçemizi tanıtmak adına elimizden gelen gayreti de gösteriyoruz. Katkılarından dolayı İstanbul Ahlatlılar Derneği’ne de teşekkür ediyorum" dedi.