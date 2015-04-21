Ahlat’ta "Kanser" Konulu Seminer

Bitlis Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından bayanlara yönelik kanser konusunda seminer verildi.Ahlat İlçe Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu’nun eşi Arzu Tekbıyıkoğlu’nun girişimleriyle Ahlat Yatılı Bölge Ortaokulu’nun konferans salonunda düzenlenen seminere bayanlar ilgi gösterdi. KETEM görevlisi Dr. Cansen Arslanbaş ve ebe Esma Saçın tarafından verilen seminerde bayanlara, kanser hakkında doğru bilinen yanlışlar anlatıldı. Dr. Arslanbaş; rahim kanseri, bağırsak kanseri, meme kanseri ve taramalarla ilgili bilgi verdi.Bayanlara yönelik yapılan seminer, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.