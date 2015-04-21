Umut Treni Derneği’nden Bozüyüklü Engellilere Destek

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki Engelliler Dayanışma Derneği üyelerine, Umut Treni Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından engelliye tekerlekli sandalye, görme engelli bastonu ve koltuk değneği dağıtıldı.Engelliler Dayanışma Derneği binasında gerçekleştirilen dağıtım töreninde konuşan Dernek Başkanı İsmail Çelik, “Umut Treni Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından dernek üyelerimize ihtiyaç durumlarına göre tekerlekli sandalye, görme engelliler için baston ve koltuk değneği yardımı yapıldı. İhtiyaçlarımızın giderilmesi noktasında bizlere destek olarak üyelerimizi sevindirdiler ve hayır dualarını aldılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.Umut Treni Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Burhanettin Güler ise, dernek olarak Türkiye’nin belirli yerlerinde bu tarz yardımlara devam ettiklerini belirterek, "Burada da değerli kardeşlerimize yardımda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı olsun, sağlıklı ve iyi günlerde kullansınlar” dedi.Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik tarafından Umut Treni Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Burhanettin Güler’e Metristepe Anıtının yer aldığı bir plaket takdim edildi. Konuşmaların ardından ihtiyaç sahibi 17 engelliye tekerlekli sandalye, 5 adet görme engelli bastonu ve 5 tane de koltuk değneği dağıtıldı.Programa, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Yürükçü, Hayrettin Eldemir, Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik, Umut Treni Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Burhanettin Güler, Kent Konseyi Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, bazı dernek temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.