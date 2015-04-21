Lise Son Öğrencilerinin Üniversite Tanıtım Ziyareti

Bilecik Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencileri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ni ziyaret etti.Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından düzenlenen lise son sınıf öğrencilerine yönelik üniversite tanıtım ziyaretlerinin son konuğu Bilecik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri oldu. Tanıtım kapsamında iki hafta boyunca hafta içi her gün Bilecik’teki liselerin son sınıfında okuyan öğrenciler üniversiteyi ziyaret edecekler. Üniversitenin bu kapsamdaki konukları olanı Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencileri, tercihlerde bulunacakları dönem öncesinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi hakkında detaylı bilgi aldılar. Öğrenciler, üniversitenin kütüphanesi, kampüs alanında bulunan laboratuvarlar, fakülte, derslik ve amfileri tanıma fırsatı buldular.Ayrıca, ziyaret kapsamında üniversitenin bölümleri ve tercih aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda da ayrıntılı bir sunum yapıldı.