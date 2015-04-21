İstanbul’daki Bileciklilerden Belediye Başkanı Selim Yağcı’ya Ziyaret

İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Oktay Tepe ve yeni yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Belediye Başkanı Selim Yağcı’yı ziyaret etti.Belediye Başkanı Selim Yağcı, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, Dernek Başkanı Oktay Tepe ve beraberindekilere teşekkür etti. Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında Tepe ve beraberindekilere bilgi veren Belediye Başkanı Selim Yağcı, Oktay Tepe ve yeni yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. 24 Mayıs’taki Osman Gazi’yi Anma Şenliklerinde dernek üyeleri ile bir arada olacaklarını dile getiren Belediye Başkanı Selim Yağcı, yeni yönetimin başarılı çalışmalar gerçekleştireceğine inandıklarını kaydetti.İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Oktay Tepe ise Belediye Başkanı Selim Yağcı’ya, Bilecik için gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Oktay Tepe, konuşmasında ayrıca gerçekleştirilen ziyarette, Bilecik ve dernekleri hakkında faydalı görüş alışverişleri yaptıklarını belirtti. Belediye Başkanı Selim Yağcı, daha sonra Oktay Tepe ve beraberindekiler ile Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi’ni gezerek, incelemelerde bulundu.Belediye Başkanı Selim Yağcı ve heyet daha sonra akşam yemeğinde bir araya geldi.