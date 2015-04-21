Bozüyük’te Din Görevlisi Kitap Yazdı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde çalışan din görevlisi Şaban Doğan’ın "Sevgi Yolu" isimli kitabı piyasaya çıktı.Orta Kasımpaşa Camii İmam Hatibi Şaban Doğan ’Sevgi Yolu’ ismini verdiği ilk kitabını okuyucuları ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor. Bir Siyer-i Nebi kitabı olan eserde Peygamberimiz (SAV)’in hayatını anlatıyor. Genel manada; Peygamberimiz (SAV)’in hayatından somut örnekler vererek, İslam’ın barış dini, Peygamberimizin de barış ve sevgi peygamberi olduğundan bahsediyor. Dünya üzerinde kurgulanan İslam fobi olgusunda işleniyor. Peygamberimizin aile ve çocuk sevgisinden de bahsedilen kitap, insanımızı etkileyen popüler kültür ve diğer olumsuz etkilerden bahsederek çözüm yolları sunuyor. Bu kitabın hazırlanmasın da en büyük etkenin, dünya üzerinde oluşturulan İslamafobi olgusu olduğu belirtiliyor. İslam dininin en son ve en mükemmel din ve evrensel olduğundan bahsediliyor.