Bozüyük’te 40 Hadis Yarışması

Bilecik’in Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından Kur’an kursu öğrencileri arasında "40 Hadisi Ezberden Güzel Okuma" yarışması yapıldı.Bir düğün salonunda düzenlenen ve 4 Kur’an kursu öğrencisinin katıldığı yarışma sonunda Kumral Abdal Kur’an Kursu öğrencisi Serap Can birinci, Yeşil Cami Kur’an Kursu öğrencisi Melek Vural ikinci ve Orta Kasımpaşa Cami Kur’an Kursu öğrencisi Fatma Yüce ise üçüncü oldu. Yarışmanın birincisine çeyrek altın, ikincisine 100 TL ve üçüncüsüne 50 TL hediye edilirken ayrıca tüm yarışmacılara kitap verildi. Yarışma arasında Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu öğrencileri tarafından çeşitli ilahiler seslendirildi.İlçe Müftüsü Selami Bağcı, 40 Hadisi ezberlemenin önemli olduğuna dikkati çekerek, bir hadiste, "Her kim ümmetim için diniyle ilgili 40 Hadis ezberlerse, Allah onu alimlerle haşredecektir" buyurulduğunu söyledi. Yarışmaya İlçe Müftüsü Selami Bağcı, Kur’an Kursu öğreticileri ve kursiyerler katıldı.