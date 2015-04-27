Bozüyük Anadolu İHL’de Kutlu Doğum Programı

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi Mesleki Tanıtma Kulübü tarafından Kutlu Doğum programı düzenlendi.Okul bahçesinde düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim okunması ile başladı. Ardından açılış konuşması yapan Okul Müdürü Ali Oğuz, Allah’ın insanlığa gönderdiği en son rahmet elçisi, insanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük peygamber Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.)’nın dünya teşrifinin yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.Daha sonra konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, “Peygamberimizin (S.A.V) kutlu doğumundan bahsederken O’nun sadece kutlu doğumundan değil, kutlu ahlakı, vasiyeti ve tavsiyelerinden de hayatımıza örnek almalıyız. Sizler eğitim olarak Kur’an ve sünnet eğitimi alan ve aklını kullanan gelecekte bu milletin dini eğitimini verecek olan nesillersiniz. Hangi şey ki Kur’an ve sünnete uygundur onu alın. Hangi şey ki güne göre uydurulmuş uyarlanmış Kur’an ve sünnetin tersine söylenmiş ise onu atın. Aklınızı kullanın, kimseye kendinizi bu anlamda kullandırmayın. Eğer Kur’an ve sünnet nesli olarak bu beyaz elbiseye bir leke bir halal gelirse bunun yükünü taşıyamayız. Çünkü bizim elbisemiz beyaz. Bizim elbisemizde ki toz gözüküyor ve bizden en küçük bir kötülük en küçük bir hata nazır olduğunda hemen "İmam Hatipli bunu yapar mı?" deniyor. O yüzden bizler buna da dikkat edeceğiz. Peygamberimizin (S.A.V) kutlu doğumunu anlatırken onun ahlakını söylemeden geçmek yanlış olur. Onun getirdiği düzeni, inkılabı, hayata geçirdiği gerçekleri anlatmazsak görevimizi eksik yapmış oluruz. Bu yüzden üzerinizde ki yükü asla unutmayın” dedi.Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından skeç, Reci Vaka’sı anlatımlı tiyatro, şiir sunumu, peygamberimize son mektup ve peygamberimizden anılar ile kız ve erkek ilahi gruplarının sunumu, Peygamberimizin vefatı, sela okunması ve dua ile bitirildi. Programa, okul müdürleri, Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, okul öğrenciler ve veliler katıldı.