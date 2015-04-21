Bilecik’te Sokak Aydınlatma Lambaları Yenileniyor

Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ) Bilecik İşletme Müdürlüğü tarafından eskiyen sokak aydınlatma lambaları yenileri ile değiştiriliyor.Çalışma kapsamında İsmetpaşa, Beşiktaş, ve Ertuğrulgazi mahallerinde cadde ve sokakların güvenli ve aydınlık olması için, bozulan ya da az yanan aydınlatma lambaları yenileniyor. OEDAŞ yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, cadde ve sokaklarda bulunan kırık ve yanmayan sokak lambalarının yerine yenilerinin takıldığını belirterek, "Bakım ve onarım çalışmalarına hız verildi. Tüm sokak lambalarının gözden geçirilmesi amacıyla ayrı bir ekip de kurduk. Sokak lambalarının yenilenmesine başlandığını arıza ekiplerimizce zarar gördüğü tespit edilen aydınlatma lambaları onarılarak kısa bir süre içerisinde hizmet verir hale getiriliyor" denildi.Öte yandan, vatandaşlar, sokak aydınlatma lambaları yenilenince mahalleleri ve sokakları daha aydınlık bir hale geldiğini söyleyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.