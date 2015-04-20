Bilecik’te Amatör Maçta Yaşanan Skandal Bir Olay

Bilecik Edebalispor ile Vezirhanspor arasında oynanan Bilecik 1. Amatör Küme 25. hafta karşılaşmasında maça bir takımın sahte yöneticisini sokmaya çalıştığı, bu durumun ortaya çıkmasına rağmen ne maçın hakeminin ne de gözlemcinin raporuna yansımadığı iddia edildi.İddialara göre; geçtiğimiz haftalarda Bilecik Edebali Stadı’nda oynanacak olan Bilecik Edebalispor ile Vezirhanspor müsabakası öncesi Edebalispor Başkanı Vahdeddin Tetik’i maçtan 15 dakika önce Bilecik İl Temsilcisi Engin Toku tarafından aranarak “Disiplin Kurulu’na sevk edildin, bu maça yönetici olarak çıkamazsın” denildi. Bu olay üzerine takımın diğer yöneticisi şehir dışında olduğundan, çevrede bulunan bir vatandaşı şehir dışında bulunan yöneticiymiş gibi sahaya sokulmak istendi. Bu durum Vezirhanspor’lu bir oyuncu tarafından fark edilince durumu maçın orta hakemine iletti. Maçın orta hakemi “Bu yönetici kartında bulunan resimdeki sen değilsin, seni yönetici olarak kabul edemem” dedi ve sahte yöneticiyi sahanın dışına çıkardı. Yaşanan olaylar sırasında Edebalispor Başkanı Vahdettin Tetik’in yanında bulunan maçın gözlemcisi aynı zamanda Bilecik İl Hakem Kurulu Başkanı Kenan Beni olduğu iddia edildi. Maç sonunda yaşanan bu sahtekarlık olayı maçın hakemi ve gözlemcisi tarafından raporlarda geçmedi, bu olay hakkında kimseye ceza verilmedi. Ayrıca, bu müsabaka sahadan Bilecik Edebalispor’lu bir yönetici bulunmamasından dolayı ileri bir tarihe ertelendi.Konu hakkında telefonla İHA muhabirine bilgi veren Bilecik Edebalispor Başkanı Vahdeddin Tetik, böyle bir olayın yaşandığı ve yaşanan bu olaylar sırasında maçın hakemi ve gözlemcisinin de orada olduğunu belirtti.Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ise, hakem raporlarının hiçbir şekilde basına bir örneğinin verilemeyeceğini belirtti.