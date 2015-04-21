Bilecik’te 8. Çocuk Festivali

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve büyük bir beğeni ile takip edilen ’’2015 Kültür ve Sanat Etkinlikleri’’ kapsamında Nisan ayı çocuklar için güzel etkinliklerle geçecek.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın yanı sıra, 8 yıldır düzenlenen ’’Bilecik Belediyesi Çocuk Festivali’’ ile çocuklara, çifte bayram yaşatacak. Etkinlikler kapsamında çocuklarımız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramının yanı sıra Bilecik Belediyesi tarafından bu yıl 8. düzenlenecek olan ’’Bilecik Belediyesi Geleneksel Çocuk Festivali ’’ programı ile de buluşacak. Bilecik Belediyesi önünden Cumhuriyet Meydanı’na kadar gerçekleştirilecek yürüyüşün ardından çocuklar, 23-24-25 Nisan tarihlerinde olmak üzere 3 gün boyunca gönüllerince eğlenecek. Çocuk oyun grupları ve birbirinden güzel etkinlikler ile zaman geçirecek olan çocuklara burada güzel ikramlar sunulacak.