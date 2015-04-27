Bilecik Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Kongresi Yapıldı

Bilecik merkez ilçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Kongresi, Birlik Başkanı olan Bilecik Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen’in başkanlığında yapıldı.Bilecik İl Genel Meclis salonunda yapılan kongre, 2014 yılı faaliyet raporunun okunması ile başladı. Okunan rapor oylama sunularak oy birliği ile kabul edildi. Kongrede konuşma yapan Birlik Başkanı ve Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, 2014 yılında İl Özel İdaresi’nden köylere yardım bölümünde birliklerine 204 bin 615 TL ödenek aktarıldığını belirtti. Taşdöğen, “İçişleri Bakanlığı’nca köylerimizin içme suyu ve yol başta olmak üzere kanalizasyon gibi alt yapı sorunlarının en kısa sürede en düşük maliyetle çözülmesi amacıyla 2005 yılında KÖYDES projesi başlatılmıştır ve halen devam etmektedir. İlk yıllardaki kadar ödenek yoğun olmasa da bir kaç yıldan beri yine de ödenek birliğimize intikal etmektedir” dedi.Konuşmanın ardından yapılan birlik encümen seçimine geçildi. Kapalı zarf usulü olarak yapılan oylamada adaylardan Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Serkan Yıldırım 38, Hasan Hüseyin Çelik, 30, Mehmet Yılmaz 18, Hikmet Turhan 5 oy aldı. En yüksek oyları olan Serkan Yıldırım ve Hasan Hüseyin Çelik birlik encümen üyesi seçildi. Son olarak muhtar encümen üyelikleri seçiminde ise, adaylardan Künçeğiz Muhtarı Ertekin Afacan 25, Kurtköy Muhtarı M. Ali Akıncı 23, Çakırpınar Köyü Muhtarı Hüseyin Kara 18, Erkoca Köyü Muhtarı Osman Çetin 17, Bahçecik Köyü Muhtarı Recep Gündüz 10, İlyasbey Köy Muhtarı Cavit Bayhan 3 oy aldı. Bu sonuçlar sonrası en yüksek oyları olan Künçeğiz Muhtarı Ertekin Afacan ile Kurtköy Muhtarı M. Ali Akıncı birlik muhtar encümen üyeliğine seçildi.Ek ödeneğin de görüşülüp oylamaya sunulmasının ardından toplantı sona erdi.