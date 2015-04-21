Belediye Başkanı Selim Yağcı Kermes Açılışına Katıldı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bahçelievler Erkek Öğrenci Yurdu tarafından hazırlanan kermesin açılış törenine katıldı.Bilecik Belediyesi Kültür Sitesi’ndeki kermes açılışına Belediye Başkanı Selim Yağcı’nın yanı sıra İl Müftü Yardımcısı Özdemir Taş, AK Parti Bilecik Milletvekili Adayları, il ve ilçe teşkilatı üyeleri, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı Selim Yağcı, açılışta yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal hayattaki rolü hakkında açıklamalarda bulundu. Öğrenciler yararına güzel bir faaliyetin gerçekleştirildiğine vurgu yapan Belediye Başkanı Selim Yağcı, kermesi hazırlayan Bahçelievler Erkek Öğrenci Yurdu yetkililerine teşekkür etti.Belediye Başkanı Selim Yağcı ve beraberindekiler, yapılan duaların ardından açılışı yapılan kermesi gezerek, hayırlı işler olması temennisinde bulundu.