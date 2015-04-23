Başkan Yağcı’nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Mesajı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.Başkan Yağcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 95. yıl dönümünde, hep birlikte Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kıvanç ve mutlulukla kutladığımızı kaydetti. Yağcı, mesajında, toplumları çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne yükseltecek kişilerin çocuklar olacağını ifade ederek, şunları aktardı:"Aziz milletimiz, en zor şartlar altında dahi azim ve inancını muhafaza ederek kazandığı bağımsızlık zaferinin ardından, kendi kaderini belirlemek üzere Büyük Millet Meclisi’ni kurmuş ve böylece Büyük Atatürk’ün ’Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözünde özünü bulan egemenlik haklarına kavuşmuştur. Büyük Önder Mustafa Kemal’in aynı zamanda çocuklara bayram olarak armağan ettiği bu güzel günü, aynı heyecan ve istekle kutluyoruz. Diğer yandan, medeniyet yarışından hiç kopmadan bugünlere büyük atılımlarla ilerleyerek gelen Bilecik’imiz; genç ve dinamik nüfusu, eşsiz coğrafi konumu, zengin doğal kaynakları, engin kültür ve tarih birikimi ile büyük bir potansiyele sahip olmuştur. Bu potansiyelin şuuru içinde, bilimin ışığında yetişecek olan yeni nesil şehrimizi geleceğe taşıyacak, çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne yükseltecek olan değerli çocuklarımızdır. Bilecik Belediyesi olarak çocuklarımız bizim için her zaman en önemli varlıklarımız olmuştur. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz çocuklarımız ve gençlerimize eğitimde olduğu gibi sporda da, sosyal ve kültürel aktiviteler yönüyle de gerekli tüm katkıları sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca 8 yıldır gerçekleştirdiğimiz ve geleneksel hale getirdiğimiz Bilecik Belediyesi Geleneksel Çocuk Festivali’nde çocuklarımızın yüzlerini, birbirinden güzel etkinliklerle güldürüyoruz. Dileğimiz, tüm dünya çocuklarının sevgi, barış ve huzur içinde kardeşlik duygularıyla, her günü bayram coşkusuyla yaşamalarıdır. Sevgi dolu yürekleri ve gülen yüzleriyle bugüne anlam katan yarınımızın büyükleri çocuklarımızın bayramını en içten duygularımla kutluyor, hep birlikte daha iyi ve güzel günlere ulaşmayı Cenab-ı Allah’tan diliyorum."