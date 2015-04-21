Başkan Selim Yağcı, “Hilalce Hasbihal” Programının Konuk Olacak

Bilecik Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen televizyon programları ile Bilecik’in tarihi, kültürel, ekonomik ve sosyal yaşantısından görüntüler paylaşmaya devam ediyor.Taşı mermer, toprağı seramik, yaprağı ipek; kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik, bir televizyon kanalında yayınlanacak olan ’’Hilalce Hasbihal’’ programı ile ekranlara gelecek. Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Hilal Yaşar’ın sunduğu ve Bilecik’in sesinin Türkiye ve Avrupa’ya duyurulacağı programa konuk olarak, Bileciğin başta tarihi ve kültürel özellikleri olmak üzere, ekonomisi, doğal güzellikleri, turizm kaynakları ve diğer güzelliklerini anlatı.Bilecik Belediyesi’nin çalışmaları ve yeni projeleri hakkında da bilgi veren Belediye Başkanı Selim Yağcı, 11 yıllık hizmeti döneminde Bilecik şehrine kazandırılan yeni eserler ve çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Belediye Başkanı Selim Yağcı, ayrıca; ’’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’’ sözünün söylendiği şehirde olduklarını belirterek, Bilecik Belediyesi olarak bu düstur doğrultusunda hizmetlerini sürdürmeye çalıştıklarını kaydetti.Bilecik’in tanıtımı ve turistik değerlerini ortaya çıkarma anlamında büyük işlevler görecek olan programda, kentin birçok noktasındaki güzelliklerinden enstantaneler sunulacak.Bilecik Şeyh Edebali Türbesi, Bilecik Belediye Başkanlığı Binası ve Tarihi Saat gibi alanlardan görüntülerin de olacağı Kanal7 Avrupa televizyonundaki programın, 26 Nisan Pazar günü, 16:00-17:00 saatleri arasında yayınlanacağı belirtildi.