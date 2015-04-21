Yoldaş: “Emeklerimiz Çalındı”

Aydınspor 1923 Teknik Direktörü Murat Yoldaş, iyi mücadele edip galibiyeti hak ettikleri Karagümrük maçında bir hakem faciası yaşandığını belirterek “Emeklerimiz çalındı” dedi.Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Aydınspor 1923 hafta sonu evinde ağırladığı ve mağlup olduğu Karagümrük maçının yaralarını sarmaya çalışıyor. Rakibine 1-0 yenilerek play-off ateşini söndüren siyah beyazlı ekip taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Karşılaşmada birçok gol pozisyonundan yararlanamayan Aydınspor 1923’, hakemden yana da sıkıntı yaşadığı maçta 2 golü ofsayt nedeniyle verilmedi ve bir penaltısı da çalınmadı. Maçla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan ve maç geneli itibari ile iyi mücadele ettiklerini kaydeden Aydınspor 1923 Teknik Direktörü Murat Yoldaş, “Öncelikle maça gelip bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyor bir yandan da bu kötü sonucu onlara yaşattığımız için özür diliyoruz. Fakat saha içinde iyi mücadele ettik. Bu mücadelemize hakem engel oldu. Maçta tam anlamıyla bir hakem faciası yaşandı. 2 golümüzü ve bir net penaltımızı vermeyen bir hakemle karşı karşıya kaldık. Emeklerimizin çalındığı bir maçtı ve hakkımızı aramak için elimizden geleni yapacağız. Sahaya kazanmak için çıktığımızı taraftarımıza gösterdik ve onlar da bizi alkışlayarak mücadelemizin boş olmadığını kanıtladı. Sene başından beri tüm olumsuzluklara rağmen bu takımı buralara kadar getiren oyuncularımı kutluyorum. Kalan son iki maçımıza da her zaman olduğu gibi galibiyet parolasıyla çıkıp kazanmak için oynayacağız ve ligi en iyi yerde bitirmeye gayret edeceğiz” dedi.