Vali Ayyıldız; “Çocuklar, Üklemizin İstikbali Ve Yarınlarıdır”

Aydın Valisi Erol Ayyıldız, 23 Nisan mesajında çocuklara seslenerek, “Kahraman bir milletin çocukları olarak, sizler, ülkemizin ümitleri, istikbali ve yarınlarısınız” dedi.Vali Erol Ayyıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, “Bugün, aziz milletimizin tarihinde eşsiz bir kahramanlık örneği olan milli kurtuluş savaşımızın Büyük Millet Meclisi tarafından yürütülmeye başladığı günün 95 inci yıldönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğu 23 Nisan 1920 tarihi; kader birliği yapmış, istiklal ve istikbal mücadelesini elbirliğiyle, gönül birliğiyle yapmaya azmetmiş aziz milletimiz için bir dönüm noktasıdır. İstiklal mücadelemizin sürdürüldüğü en zorlu, en buhranlı günlerde doğan Türkiye Büyük Millet Meclisi; milli birliğimizin, milli mutabakatımızın, milli egemenliğimizin en somut tecellisi olmuştur. Bu birlik ve beraberlik sayesinde zafere ulaşılmış; işgal altındaki topraklarımız, yeniden özgürlüğüne, bağımsızlığına kavuşmuştur. TBMM ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyerek Cumhuriyetimizin temellerini atmıştır. Diğer yandan, Milletimiz en zor şartlarda bile bağımsızlık ve egemenlik tutkusundan, istiklal ve istikbalinden taviz vermemiş bir millet olarak tarihe geçmiş, bu özelliği ile de geçtiğimiz yüzyılda mazlum milletlere öncü ve örnek olmuştur” dedi.Mesajında çocuklara seslenen Vali Ayyıldız, “Kahraman bir milletin çocukları olarak, sizler, ülkemizin ümitleri, istikbali ve yarınlarısınız. Bunun için bizler bütün hayallerimizi sizlerin üzerinden kuruyoruz. İnanıyoruz ki, yarınların Türkiye’si sizlerle aydınlık, sizlerle mutlu; sizlerle daha gelişmiş ve kalkınmış olacaktır. Ne mutlu sizlere ki, Cumhuriyetin geleceğini gençlere ve siz çocuklara emanet edecek kadar çocuklarımıza güvenen ve milli egemenliğin ilan edildiği günü sizlere bayram ilan eden bir milletin çocuklarısınız. Ne mutlu sizlere ki, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını dünya çocukları ile birlikte kutlayan bir ülkenin çocuklarısınız. Bundan dolayı mensup olduğunuz ülkeniz ve milletinizle ne kadar gurur duysanız azdır. Bu bayramı sizlere hediye eden Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk, sizler için ‘Küçük hanımlar, küçük beyler; sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltılarısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz’ demektedir. Bizlerin, sizlerden bir tek beklenti ve arzusu vardır. O da bu güzel ülkemizi sizlere teslim edeceğimiz konum ve durumundan, çok daha iyi bir şekilde sizlerden sonraki kardeşlerinize teslim etmenizdir. Bu işi başarmanız için de çok çalışmak, çok gayret sarf etmek ve bu yüce milletin evlatları olarak bir birinizi çok sevmek durumundasınız. Bu duygularla sevgi dolu yürekleri ve gülen yüzleriyle bu güne anlam katan çocuklarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyor, sevgiler saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.