Vali Ayyıldız 23 Nisan’da Çocuk Hastaları Sevindirdi

Vali Erol Ayyıldız Regaib Kandili ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde yatan hasta çocukları ziyaret etti.Hastane ziyaretinde Vali Ayyıldız ve Bayan Ayyıldız’a, Aydın Sağlık Müdürü Kasım Çetin, Aydın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Murat Ataç, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi A.Atakan Topuz ve hastane çalışanları eşlik etti.Çocuk hastalara çeşitli oyuncaklar, hasta yakınlarına da karanfil veren Vali Ayyıldız ve Bayan Ayyıldız, hastalara acil şifalar diledi. Regaib Kandillerini ve bayramlarını tebrik eden Ayyıldız çifti ile çocuklar ve yakınları arasında hoş sohbet ortamı oluştu. Kendilerinden herhangi bir istekleri olup olmadığını soran Ayyıldız çiftini karşılarında gören çocuklar ve yakınları şaşkınlarını gizleyemezken mutlulukları yüzlerine yansıdı. Sevinçleri gözlerinden okunan çocuklar ziyaret esnasında verilen hediyelere çok sevinerek Vali Ayyyıldız çiftine teşekkür dileklerini iletti.Yaşları 2 ile 16 arasında olan 93 çocuk hastayı tek tek ziyaret eden Ayyıldız çifti, ziyeretten sonra Aydın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Murat Ataç’ı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.