Şehit İsminin Verildiği Alt Geçidin Duvarları Aşıkların Gazabına Uğradı

1981 yılında Adıyaman’da vatani görevini yaparken şehit olan Aydınlı İsmail Tülü’nün isminin verildiği Şehit Jandarma Er İsmail Tülü Alt Geçiti’nin duvarları yazılan yazılarla dolu.Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Güzelhisar Mahallesi’ndeki demir yolu alt geçidine başta çevredeki okulların öğrencilerinin ve vatandaşların karşıdan karşıya geçerken demir yolunu kullanmaması için yaptırdığı alt geçidin duvarlarının haline vatandaşlar isyan etti.Alt geçidin duvarlarına çeşitli müzik gruplarının isimleri ile ilan-ı aşk eden gençlerin isimleri ile dolduğunu ifade eden mahalle sakinleri, “Belediye başkanımızın özel olarak bu alt geçit ile ilgilendiğini biliyoruz. Çocuklarımız ve bizler artık daha rahat karşıdan karşıya geçiyoruz. Ancak, bu yazılan yazılar hem şehidimizin isminin verildiği alt geçide, hem de çevre düzenlemesine yakışmıyor. Daha önce de bu tür yazılar yazıldı ve belediyemiz burayı tekrar boyayarak temizledi. Ancak yeniden yazılan yazılar var. Bu konuda özellikle gençlerimizin duyarlı olması lazım” dediler.Şehit Jandarma Er İsmail Tülü’nün isminin verildiği alt geçidin duvarlarında, “Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi, incir bebek, Aysun seni çok seviyorum" gibi yazılar bulunuyor.