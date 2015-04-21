Sadık Atay, Koçarlı Halkıyla Buluştu

AK Parti Aydın 1. sıra Milletvekili Adayı Mehmet Sadık Atay, ilk ilçe ziyaretini Koçarlı’ya yaptı. Sevgi seli coşkuyla karşılaşan Atay, Koçarlılara müjde üstüne müjde verdi.25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi adaylıklarının belirlenmesinin ardından seçim startını anne ve baba ocağı olan Savrandere’den veren AK Parti Aydın 1. sıra Milletvekili Adayı Mehmet Sadık Atay, ilk ilçe ziyaretini Koçarlı’ya yaptı. Coşkuyla karşılanan Atay, Koçarlılara müjde üstüne müjde verdi. Semt Pazarı’nı da gezen Atay, pazarcı esnafı ile uzun uzun sohbet ederek sorunlarını dinledi.Koçarlı ile İncirliova yolunun genişletilmesi için başlatılan çalışmayı neticeye ulaştıran Atay, "Koçarlı tarımla geçinen bir ilçemiz. Mevcut yol artık yetersiz kalıyor. Yolun çift gidiş geliş, aynı anda köprülerin de genişletilmesi isteniyor. Bu anlamda da bu yolun standardının yükseltilmesi yönünde çalışmalar başlatıldı. Ben gerekli kişiler ile görüştüm. Koçarlı İncirliova arası yolda araç trafiğinin ortalamanın üzerinde olduğunu, fakat yolumuzda yapım zorluğunun olmadığı bilgisini aldım. En kısa zamanda sağlı sollu yolun terki yapılması durumunda çalışmalara başlanılacak. Ben bugün bunun müjdesini Koçarlılara veriyorum" dedi.YENİKÖY’E ÇİM SAHA MÜJDESİKoçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk ziyaretinde Yeniköylü vatandaşların çim saha talebine sessiz kalmayan Atay, "Bugün Koçarlı’dayız ve Koçarlı Belediye Başkanımız Mutlu Öztürk’ü ziyaret ettik. Başkanımız bize Yeniköy’de yer temini yapsın, biz de gerekli görüşmeleri yaparak Yeniköy’ümüze çim saha kazandıralım. Ben buradan bunun müjdesini Yeniköy’lülere vereyim" diye konuştu.Koçarlı ziyaretine sivil toplum kuruluşları ile devam eden Atay, talep edilen Halk Bankası Şubesi konusunda da müjde verdi. AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Mustafa Savaş’ın girişimleri ile şubenin geleceğini belirten Atay, "Koçarlı’ya Halk Bankası şubesinin açılması kararı Halk Bankası Yönetim Kurulu’ndan geçti. En kısa zaman açılacak. Biz konunun takipçisiyiz" dedi."SLOGANIMIZ İYİLİK"Koçarlı’da AK Partililer ile de bir araya gelen Atay, "80 gündür saha da çalışıyoruz. İlk günden beri söylediğim bir konu var. Aydın’da bir iletişim eksikliği yaşıyoruz. Daha önceki ziyaretlerimizde dile getirdiğimiz uyum ve birliktelik mesajını burada da söylüyorum. Aydın dinamiklerinin bir masa etrafında toplanarak Aydın’ı konuşması gerektiğini ifade ediyorum. Bir komisyon kurulsun. Bu komisyonun başında Aydın Valimiz olsun. Komisyon içinde de 7 milletvekili, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, mecliste gurubu bulunan parti il başkanları ve STK temsilcileri yer alsın. Bu komisyon her ayın ilk Cumartesi günü bir araya gelsin ve Aydın’ı konuşsun. Aydın menfaati için birlik ve beraberlik sağlansın. Yerel yönetimler buradaki, milletvekilleri ise Ankara’daki çalışmaları takip etsin. O zaman Aydın’ı hak ettiği yere getirebiliriz. Bunu başarabilirsek tüm ezberleri bozarız. Bu konuda sayın Valimiz ile görüştüm" diye konuştu.Konuşmasında Yeni Türkiye ve Başkanlık sistemi konularında dikkat çeken Atay, "Yeni Türkiye için herkes saha da olmalı. Çalınmadık kapı, sıkmadığımız el kalmamalı. Bu yolda yürürken de slogan her zaman iyilik olalı. Çünkü iyilik tüm kapıları açar. Dini, dili, düşüncesi ne olursa oldun, kendi kardeşimiz gibi iyilik yapacağız" dedi.