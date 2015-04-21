Motosiklet Sürücüsü Ve Ardındaki Yolcu Ölümden Döndü

Söke-Kocarlı yolunda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kazada her zaman olduğu gibi kaskın önemi dikkat çekti.Edinilen bilgiye göre, Söke istikametinden Kocarlı istikametine gitmekte olan motosiklet Sobuca yol ayrımında yola aniden çıkan otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile ardında yolcu olarak bulunan 20 yaşlarındaki iki genç yaralandı. Kaza sonrası gençler 112 Acil Servis Ambulansı ile hastaneye kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kazaya neden olduğu ileri sürülen otomobil ve motosikletin plaka ve sürücülerinin isimleri ile ilgili bilgi verilmezken, görgü şahitleri kazanın otomobilin yola aniden çıkması nedeniyle meydana geldiğini iddia ettiler.Hastaneye kaldırılan gençlerin tedavisinin devam ettiği bildirildi.