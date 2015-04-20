Kuşadası’nın Yeni Emniyet Müdürü Özgür Batçıoğlu

Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Kuşadası’nın yeni emniyet Müdürü oldu. 39 yaşında evli ve iki çocuk babası olan Özgür Batçıoğlu, 1 yıl öncesine kadar Kuşadası Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.
BAŞARILI MÜDÜR TOPAL EMEKLİ OLDU
Bu arada, 2 yıla yakın süredir Kuşadası Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve yaptığı başarılı çalışmalarla kısa sürede Kuşadası’nda çok sevilen Mustafa Topal ise yeni çıkan yasanın ardından emekliye ayrıldı.