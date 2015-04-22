Kuşadası’ndan ‘Bal’lı Yükseliş

İncirliova Belediyespor ile Kuşadasıspor arasında oynanan play-out maçında gülen taraf Kuşadasıspor oldu. Süper amatör ekiplerinden Kuşadasıspor, BAL ekiplerinden İncirliova Belediyespor’u uzatma dakikalarında attığı gol ile 3-2 yenerek adını BAL’a yazdırdı.Bölgesel Amatör Lig’de (BAL)kalmak için Kuşadasıspor ile karşıya gelen İncirliova Belediyespor Adnan Menderes’te kozlarını paylaştı. Play-outa yakışır bir mücadelenin sergilendiği maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci devreye hızlı başlayan Kuşadasıspor ikinci yarının hemen başında çağrı’nın ayağından bulduğu gol ile takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra ataklarına hız kesmeden devam eden Kuşadasıspor golden 3 dakika sonra İncirliova Belediyespor ağlarını ikinci kez havalandırarak farkı ikiye çıkardı. Skorun verdiği rahatlık ile top çevirmeye başlayan Kuşadasıspor 64. dakika’da ceza sahası içinde yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. İncirliova Belediyespor’da Özer’in penaltıdan kaydettiği gol ile farkı bire indirdi. Golden sonra toparlanan İncirliova Belediyespor gol yollarında etkili olmaya başladığı sıralarda 64. Dakikada Özer yine sahneye çıkan Özer, duruma beraberliği getirerek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Maç böyle bitmesi beklenirken Kuşadasıspor maçın uzatma dakikalarında Güray’ın orta şut karışımı golü ile galibiyeti almayı başardı. Bu sonuç ile Kuşadasspor adını BAL’a yazdırırken İncirliova Belediyespor bir alt lig olan Süper Amatör Lige düştü.GÜVERCİN 90’DA GÜLDÜMaçın uzatma dakikalarında yedikleri gol ile yıkılan İncirliova Belediyespor adeta şok yaşadı. Maçın uzatmalara gideceği beklenirken Kuşadasıspor’un normal sürenin uzatma dakikalarında bulduğu gol her şeyi değiştirdi. İncirliova Belediyespor’un bu gol ile hayalleri suya düşerken Kuşadasıspor BAL’a yükselmenin sevincini yaşadı. Maçtan sonra adeta sevinç yumağı oluşturan Kuşadasısporlu oyuncular galibiyeti taraftarına armağan etti.MAÇTAN DAKİKALAR-20. dakikada İncirliova Belediyespor atağında Özer’in ceza sahasına ortaladığı topa müsait bir durumda olan Birol dokunamadı.-31. dakikada İncirliova Belediyespor’da Dervişin ceza sahası dışından vurduğu şut yandan auta gitti.-37. dakikada Kuşadasıspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Semih’in açtığı ortaya Hasan ceza sahası içinde kafayla vurdu. Kaleye giden topu Oğuz son anda çizgiden çıkardı.-39. dakikada İncirliova Belediyespor’lu Hakan’ın sağdan ortasında Derviş’in penaltı noktasından yaptığı kafa vuruşu direkten geri döndü.-ikinci yarının başlama düdüğünün çalmasının hemen ardından sol kanattan gelişen Kuşadasıspor atağında ceza sahası düzgün bir vuruş yapan Çağrı takımını 1-0 öne geçirdi.-48. dakikada gelişen Kuşadasıspor kontratağında defansın arkasına sarkarak topu önüne alan Hasan yaptığı düzgün bir vuruş ile topu kaleci Rıdvan’ın yanından ağlarla buluşturarak takımının ikinci golünü kaydetti.-64. dakikada Kuşadasıspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen İncirliova Belediyespor’lu Özer topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek farkı bire indirdi.-65. Dakikada İncirliova Belediyespor’lu Birol’un ceza sahası içinde sol çaprazdan vurduğu şutu kaleci Şükrü son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.-68. dakikada sağ kanattan yapılan atakta sol arka direkte topla buluşan Özer, yaptığı düzgün vuruş ile duruma eşitliği getirdi.-79. dakikada sol kanattan gelişen İncirliova Belediyespor atağında Raşit yerden Özer’in önüne gönderdiği topa Özer sert vurdu fakat top yandan dışarı çıktı.-82. dakikada İncirliova Belediyespor atağında Özer’in ceza sahası dışından vurduğu şutu kaleci son anda tokatladı.90+2. dakikada Kuşadasıspor atağında sol kanattan Güray’ın yaptığı orta şut karışımında top kaleye yönelmesi üzerine kaleci Rıdvan kontrpiyede kalarak top ağlarla buluştu ve Kuşadasıspor 3-2 öne geçti.-STAT: Adnan MenderesHAKEMLER: Aykor Karaca xx, Yusuf Doğan xx Hakan Yavuz xxİNCİRLİOVA BELEDİYESPOR: Rıdvan xx, Mehmet x, Hüseyin xx, Oğuz xx, İbrahim Dağdelen xx, Özer xxx, Birol xx, Eyyüp xx, Raşit xx, Hakan x, Derviş xxTEKNİK DİREKTÖR: Hakan MertKUŞADASI GENÇLİKSPOR: Şükrü xx, Semih xxx, Alim xx, Burak xx, Murat xx, Halim xxx, Mustafa xx, Çağrı xx (Devran dk. 54 x) (Tolgay dk.80 x), Hasan xxx (Serhat 90+4 ?) , Barış xx, Güray xxxTEKNİK DİREKTÖR: Özer ErdemGOLLER: Çağrı (dk.46), Hasan (dk.48) (Kuşadası Gençlikspor)KIRMIZI KART: -,SARI KARTLAR: Derviş (İncirliova Belediyespor) Hasan, Devran, Burak, Tolgay (Kuşadası Gençlikspor)