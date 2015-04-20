Edinilen bilgiye göre, Yeni Aydın yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında İrfan Kaya yönetimindeki 07 BBT 28 plakalı özel otomobil, Yeniköy kavşağında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü İrfan Kaya, yanındaki eşi Hatice Kaya ve Mustafa Şimşek, ağır yaralandı. Yaralılar, Kuşadası Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Kuşadası’nda Trafik Kazası: 3 Yaralı
Kuşadası’nda meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Yeni Aydın yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında İrfan Kaya yönetimindeki 07 BBT 28 plakalı özel otomobil, Yeniköy kavşağında...
Kuşadası’nda meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yeni Aydın yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında İrfan Kaya yönetimindeki 07 BBT 28 plakalı özel otomobil, Yeniköy kavşağında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü İrfan Kaya, yanındaki eşi Hatice Kaya ve Mustafa Şimşek, ağır yaralandı. Yaralılar, Kuşadası Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Yeni Aydın yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında İrfan Kaya yönetimindeki 07 BBT 28 plakalı özel otomobil, Yeniköy kavşağında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü İrfan Kaya, yanındaki eşi Hatice Kaya ve Mustafa Şimşek, ağır yaralandı. Yaralılar, Kuşadası Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
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