Kuşadası’nda Müzik Ziyafeti

Kuşadası iki gün boyunca Acapella rüzgarı esti. Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü öğrencileri sokak, meydan ve salon konserleri ile müzik severlere keyifli saatteler yaşattı.Müzik Kulübü ilk konserini Kuşadası Efes kongre merkezinde verdi. Etkinlik, katılımcılar için hazırlanan kokteyl ile başladı. Klasik Batı müziği, Caz ve Rock A Capella olarak dinleyicilerin beğenisine sunulan, konsere ilgi büyüktü. Kuşadası Belediyesi’nin katkısıyla gerçekleştirilen konsere çok sayıda sanatseverin yanı sıra, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, eşi Nil Kayalı, Belediye meclis üyeleri katıldı. Konser sonunda Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı sahne alan öğrencileri kutladı. Toplamda 120 sanatçının sahne aldığı konser, Belediye Başkanı Özer Kayalı ve Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy’un sahne alan öğrencilere çiçek vermesiyle son buldu.Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü, A Capella konserlerini gündüz saatlerinde Kuşadası turistik çarşısında, Güzelçamlı ve Davutlar Mahallelerinde sürdürdü. Sokak konserleri yerli ve yabancı tatilciler ile Kuşadalılardan büyük alkış alan kulüp üyeleri, bir de meydan konseri verdi. Boğaziçi Müzik Kulübü son akşam ise İsmail Cem Barış ve Dostluk meydanında sanatseverlerle buluştu. Rock ve Caz tarzında eserler seslendirildi. Genç konservatuar öğrencilerinden oluşan grubun açık hava performansı ilgi gördü.