Kuşadası’nda Hayvanseverlerden Tepki

Kuşadalı hayvanseverler, Kuşadası’nda hayvanlara yönelik kötü uygulamaları protesto etti.Kuşadası Uğur Mumcu Anıtı önünde buluşan hayvanseverler adına bir açıklama yapan Huri Cengiz, yetkilileri hayvanların haklarının korunması konusunda duyarlı olmaya çağırdı.Kuşadalı hayvanseverlerin eylemine, MHP Aydın milletvekili Ali Uzunırmak ve MHP Aydın milletvekili adayları ile MHP Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Bayraktar da destek verdi. Gösterilen desteğe teşekkür eden hayvansever Huri Cengiz, “Tüm kurumların 5199 sayılı yasayı uygulaması lazım. Kuşadası’nda hayvanlara kötü muamele yapılıyor ve kurumlar seyrediyor. Havuzlara hapsedilmiş yunusların ve sıcakta çalışan faytonların acilen ele alınması lazım. Kuşadası köpek barınağına kamera sistemi kurulması gerekiyor. Bunun yanında Kuşadası merkezi ile Davutlar ve Güzelçamlı dahil olmak üzere tüm mahallelerde sokak hayvanları için otomatik suluklar kurulmalı ve beslenme noktaları oluşturulmalı. Sokak hayvanlarını sokağa bırakmakla sorun çözülmüyor. Kuşadası köpek barınağındaki yıkık olan gölgeliklerin hemen yaptırılması gerekiyor. Hayvanlarımız burada çok zor şartlar altında barınıyor. Buradaki şartlar düzeltilmeli ve belediye mama konusunda verdiği sözü tutmalıdır. Kuşadası’nda hayvanlara yönelik kötü muamelenin sona erdirilmesi ve kurumların, belediyelerin sahip çıkmasını istiyoruz“ dedi.