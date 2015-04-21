Kuşadası Turizmine Yeni Soluk

Kuşadası ve Ege turizmine yeni bir soluk getirecek olan Karaaslan Otel yeni düzenlemenin ardından hizmete girdi.Uzun yıllar turizme Özçelik Otel olarak hizmet veren Kuşadası şehir merkezinde sahil bölgesindeki ünlü turistik tesisin hem sahibi hem de ismi değişti. Özçelik Oteli satın alarak ismini Karaaslan Otel olarak değiştiren Veysel Karaaslan, Kuşadası’nın en iyi manzarasına sahip otelini yeni ismiyle tekrar hizmete soktuklarını söyledi.Kuşadası ve Ege turizmine yeni bir soluk getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Veysel Karaaslan, “2015 turizm sezonundan son derece umutluyuz. Karaaslan Otel’in dışında yine Kuşadası’nda Kadınlar Denizi’nde 46 suit odasıyla Silver Towers ve Fethiye’de ise 47 suit odalı otellerimizle de yıllardır turizme hizmet ediyoruz “ dedi. Kuşadası Karaaslan Oteli’n 65 oda, 5 suit ve 2 engelli odasıyla hizmet vereceğini kaydeden Veysel Karaaslan, “ Yeni düzenlemenin ardından isim değişikliğiyle birlikte otelimiz turizme hizmet vermeye başladı. Ayrıca, otelimizin önünde müthiş manzarasıyla Black Lion Cafe Bistro’da hem Kuşadası halkına hem de yerli ve yabancı turistlerimize 12 ay boyunca hizmet verecek. Bu sezon sonunda da otelimizi baştan sona yenileyeceğiz“ dedi.