ET Ve Süt Fiyatları Arttı Hayvan Pazarı Hareketlendi

Et ve süt fiyatlarının artması hayvan pazarlarını hareketlendirdi. Durumdan alıcının da satıcının da memnun olduğu belirtilirken, Aydın Hayvan pazarında satışların da arttığı belirtildi.Daha önceki aylarda litresi 80 kuruş olan sütün fiyatının 1 lira 25 kuruşa, 16 lira olan karkas etin de 22 TL’ye yükselmesinin sevindirici olduğunu belirten Cemal Kurt, “Fiyatlar düşük olunca doğal olarak kimse malını satmak istemiyor. Satan da zaruretten sattığı için yüzü gülmüyor. Hal böyle olunca pazarda az sayıda satış olsa da isteksizlik ve memnuniyetsizlik oluyordu. Şimdi alan da satan da para kazanmak için yapıyor. Eskiden köyde yaşayan veya küçük işletmeler süt hayvanı almak istemiyordu. Şimdi sütün fiyatı iyileşince evinde 3-5 baş inek besleyen bile ekmek yemeye başladı. Bunun yanında köyde çiftçilik yapanlar da küçük buzağı alıp besleyerek kasaba satmaya başladı. Kısacası fiyat artışları satanın da alanın da yüzünü güldürdü” diye konuştu.Aydın’a hayvan almak için Aksaray’dan geldiğini belirten Faik Koca ise, mevcut fiyatların üreticiyi umutlandırdığını belirterek, “Umutsuzluk çok kötü bir durum. Eskiden üreticinin sattığı sütten aldığı para yem fiyatını karşılamıyordu. Şimdi süt fiyatları yaklaşık 45 kuruş arttı. Vatandaş inek alıyor süt satışından giderini karşılamaya çalışıyor. Alıcı da satıcı da umutlu olunca pazara hareketlilik geldi” diye konuştu.