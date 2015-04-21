Efeler Belediyesi’nde Nişan Sevinci

Efeler Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personellerinden Hakkı Yavuz, Ümmühan Elçin ile evliliğe giden yolda ilk adımı attı.Ümit ve Nurgül Yavuz’un oğulları Hakkı Yavuz ile İsmail ve Nuray Elçin’in kızları Ümmühan Elçin için Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan TOKİ evlerinde nişan töreni düzenlendi. Çok sayıda davetlinin katıldığı törende, genç çiftin nişan yüzüklerini Efeler Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Varlık taktı. Nişan merasimi sonrasında tüm davetliler orkestra eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlenerek Yavuz ve Elçin ailelerinin mutluluğuna ortak oldular.