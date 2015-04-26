(Düzeltme)- Didim Belediyesi Zabıta Amiri Alper Öz Vefat Etti

Didim Belediyesi Zabıta Amiri Alper Öz, yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Didim Belediyesinde yaklaşık 1 yıldır görev yapan Zabıta Amiri Alper Öz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kurumlar arası geçiş kapsamında Emniyet kadrosundan Belediyeye geçiş yapan ve ardından Zabıta Amiri olan Öz, bir ay önce grip hastalığı yüzünden hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi İzmir’de Özel bir hastanede devam eden Öz’ün Karaciğerlerinden problem olduğu tespit edilmiş ve tedavisi sürdürülüyordu. Öz 25 Nisan Cumartesi sabahı geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Evli ve 1 çocuk babası olan Öz’ün cenazesi Didim Merkezi Camisinden Pazar günü kaldırılacak.