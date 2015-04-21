Didim’de Trafik Kazası Korkuttu

Didim’de meydana gelen kazada ticari taksi ile otomobil çarpıştı; kazada araç sürücüleri kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.Kaza; Yeni Mahalle İnönü Bulvarı üzerinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; hastane istikametinden Belediyeye doğru seyir halinde olan M. V (21) kullandığı 09 T 7049 plakalı ticari araç ile ara sokaktan ana yola çıkmakta olan N. Y (60) kullandığı 09 YJ 746 plakalı otomobil belediye önündeki geçiş noktasında çarpıştı. Kazada araç sürücüleri küçük sıyrıklarla kazayı atlatırken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Araç sürücüleri kontrol amaçlı 112 acil servis ekiplerince Didim Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralı sürücülerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.