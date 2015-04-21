Didim’de Kaldırımlar Yayaların

Didim Belediyesi Meclisi’nde geçtiğimiz aylarda kabul edilerek uygulamaya konulan yaya yönetmeliği, uygulanmaya başlandı.Uygulama kapsamında kaldırımlara ve yollara esnaflarca koyulan her türlü malzeme ve ekipmanlar kaldırılırken, Belediye Zabıtası uygulamayı bizzat yerinde takip etti. Uygulama bazı esnaflarca tepkiyle karşılanmasına rağmen, vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.Didim Belediyesinin ilçedeki Oda ve Meslek örgütlerinin temsilcilerinin de katılımıyla son şeklini hazırladığı ve geçtiğimiz aylarda Belediye Meclisinde kabul edilen Yaya yönetmeliği uygulanmaya başlandı. Başta şehrin merkezi kabul edilen Cumhuriyet Caddesi, Şehit Rıdvan Çakır Caddesi, Atatürk Bulvarı gibi bölgelerde esnaflara yapılan tebligatların neticesinde, uygulama zabıta denetiminde gerçekleştirildi.Caddeler üzerinde yer alan masa-sandalye, tüp gibi her türlü malzeme ve ekipmanlar işyeri sahiplerince kaldırıldıkları görüldü. Uygulama bazı esnaflarca tepkiyle karşılanırken, vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.