Didim Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesinden Örnek Duyarlılık

Didim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sınıf temsilcileri, ihtiyaç sahipleri için ikinci el kıyafet kampanyası düzenledi.Didim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sınıf temsilcileri örnek bir duyarlılığa imza attı. Okul Öğrenciler, kendilerine küçük gelen kıyafetlerini okula getirip ihtiyacı olanlara ulaştırması için Didim’de bulunan bir sivil toplum kuruluşuna teslim ettiler. Öğrenciler okul çapında böyle bir kampanya düzenlemiş olduklarından çok memnun olduklarını ifade ederlerken bu tür duyarlı çalışmaları sürdüreceklerini söylediler.