Didim Mahir Özgür Damar’da Bir Mezun Bir Fidan Şöleni

Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürütmüş olduğu “Bir Mezun Bir Fidan” projesi Didim Mahir Özgür Damar İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerinin katılımıyla şölen havasında geçti.Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrah Turgut’un da katılımıyla Mahir Özgür Damar İlkokulu’nda yapılan törenle okulun iki dönümlük boş arazisine 70 adet zeytin fidanı 4. Sınıf öğrencileri, öğretmenleri ve okul velileriyle birlikte diktiler.Okul müdürü Yaşar Yıldırım okul bahçesinde 2010-2011 Eğitim - Öğretim Yılı’nda 64 adet çeşitli türde ağaç mevcutken 2015 yılı itibariyle 410 adet ağaca ulaşıldığı Bu dikili ağaçların 190 adeti zeytin fidanı, 90 adeti dut ağacı ve diğerlerinin de çeşitli ağaç türlerinden oluştuğunu söyledi.Okul bahçelerinde ayrıca organik tarım bahçesi oluşturduklarını ve üç yıldır öğrencilere mevsimsel sebze ektirerek kendi sebzelerini okul bahçesinde yetiştirme bilincini kazandırdıklarını öğrencilerin çok memnun olduklarını dile getirdi.