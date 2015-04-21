Dahot’tun THM Konseri Beğeni Topladı

Didim Halk Oyunları Gençlik Spor Kültür (GSK) Derneği Türk Halk Müziği korosu Bahar konseri adı altında Ülkemizin değişik yörelerine ait eserleri seslendirdi.Didim Halk Oyunları G.S.K Derneği Türk Halk Müziği korosu Bahar konseri adı altında bir konser verdi. Dün akşam saat 20:30’da Ticaret Odası Kültür Merkezindeki konseri Didim Belediye Başkan yardımcısı Salih Bankoğlu, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Kubaliç, DAHOT Dernek Başkanı İlyas Aydur ile çok sayıda Didimli dinledi. Şef Selahattin Aydın yönetimindeki DAHOT Türk Halk Müziği korosu slo ve koro halinde Ülkemizin değişik yörelerine ait eserleri seslendirdi.Konser arasında DAHOT halk oyunları ekibi de yöresel oyunlarını sergilediler. Yaklaşık 2 saat süren konserde türkü sevenler müzik dolu bir gece geçirdi.