Çine Madranspor’dan Şike İddialarına Tepki

Spor Toto 3. Lig 2. Grup takımlarından Çine Madranspor Yönetim Kurulu, Halide Edip Adıvarspor maçında şike yapıldığı yönündeki iddialara tepki gösterdi.Spor Toto 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Halide Edip Adıvarspor, bir futbolcusunu müsabakanın sonucunu etkilemeye çalıştığı iddiası ile Türkiye Futbol Federasyonu’na şikayet etmişti. Grupta 31 puanla 15.sırada yer alan ve ligde çok kritik 3 maç oynayacak olan Kırmızı-Beyazlılarda takım kaptanı Emin Çelik, geçtiğimiz hafta oynanan ve ev sahibi ekibin 2-1 kazandığı Çine Madranspor maçı sonrasında süresiz kadro dışı bırakılmıştı. Halide Edip Adıvarspor’un kurulduğu günden bu yana başkanlığını yapan ve Şişli temsilcisini çok büyük zorluklara rağmen 2. Amatör Lig’den 3. Lig’e taşıyan Sedat Cengiz, şike iddialarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunmuştu.Sedat Cengiz’in beyanlarının ardından Çine Madranspor Kulübünden yapılan açıklamada, “Halide Edip Adıvarspor, 2-1 kazandığımız karşılaşmada şike yapıldığı konusunda ulusal medyaya haber servis edip federasyona şikayetçi oldu. Küme düşme korkusuyla ne yapacağını şaşıranlar iyi bilsin ki; biz bu oyunları bozarız. Sahada kazanamayan rakipler masa başında kazanmaya çalıştığı gün Türk futbolu bitti. Son örneği sahada sildiğimiz Halide Edip Adıvarspor, küme düşmeye günler kala son 3 maçında adam gibi mücadele etmek yerine böyle basit oyunlarla hayaller peşinde. Şike teklif ettiğimizi iddia eden takım kaptanlarına soruyoruz? 2 sezondur maddi zorluklarla boğuşan takımımızda futbolcuların alacakları ödenemezken 50 bin TL’yi sana nasıl verelim? 50 bin TL verebileceğini iddia eden kişi veya kişiler kim? Karşılaşmanın üstünden 8 gün ve 2 maç geçti. Küme düşme telaşıyla sana bu açıklamaları yapman için kaç para teklif edildi” denildi.